Apr 28, 2025 8:47 PMClock
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قاسم: الاعتداء أمس على الضاحية الجنوبية هو للضغط السياسي ولتثبيت قواعد معينة وهو بعلم الولايات المتحدة

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