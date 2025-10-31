3:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قاسم: الاعتداءات الاسرائيلية تزداد كلما تم الاعلان عن زيارة لمبعوث أميركي وسط استمرار الضغوط وأميركا تدعي أنها تتحرك في لبنان على قاعدة معالجة المشكلة لكنها ليست وسيطا نزيها بل هي الراعية للعدوان وتوسعه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o