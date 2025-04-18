Apr 18, 2025 9:21 PMClock
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قاسم: اذا اتخذت الدولة اللبنانية اليوم قرارا ان تُخرج “اسرائيل” بالقوة وتفتح معركة نحن حاضرون ان نقاتل على الحدود

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