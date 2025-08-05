Aug 5, 2025 5:54 PMClock
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قاسم: إسرائيل ندمت على اتفاق وقف إطلاق النار ورأت أنه يعطي "حزب الله" قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان ولذلك لم تلتزم بالاتفاق

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