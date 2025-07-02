Jul 2, 2025 10:03 PMClock
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قاسم: إسرائيل خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار هي المعتدية الدائمة وخرقته أكثر من 3700 مرة

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