Jul 4, 2025 10:19 PMClock
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قاسم: أخطأتم الحساب بالاستقواء علينا فشعب المقاومة لا يهاب الأعداء فلا تفكروا أنكم إذا تخبأتم وراءهم ستكسبون الانجازات

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