Jun 29, 2025 9:13 AMClock
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قادة في الجيش الإسرائيلي: لدى حماس كتائب فاعلة تعمل من خان يونس حتى مدينة غزة وضواحيها

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