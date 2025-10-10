Oct 10, 2025 6:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: من المهم أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتهم بالكامل ودون تأخير بشأن اتفاق غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o