Apr 24, 2025 11:56 AMClock
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قائد مقر الدفاع الجوي المشترك للقوات المسلحة الإيرانية: دفاعاتنا الجوية تؤمن مواقعنا الحساسة والاستراتيجية

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