Oct 6, 2025 6:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قائد قوات سوريا الديمقراطية يقول إنه ناقش مع المبعوث الأميركي براك سبل دعم الاندماج السياسي في سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o