Jul 9, 2025 11:55 AMClock
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قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وصل إلى دمشق لمحادثات بشأن استكمال اتفاق العاشر من اذار

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