Jul 21, 2025 9:38 AMClock
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قائد شرطة درعا للعربية: سنؤمن العائلات المغادرة من السويداء حتى استعادة الهدوء

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