Jun 21, 2025 6:23 PMClock
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قائد سلاح الجو الإسرائيلي: لا نحقق نتيجة مثالية في إحباط الهجمات الإيرانية لكننا نمنع الكثير منها

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