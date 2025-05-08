المركزية- التقى قائد القطاع الغربي في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، العميد نيكولا ماندوليسي رئيس بلدية البستان عدنان الأحمد في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحوار مع السلطات المحلية.

وخلال اللقاء، أشار رئيس البلدية بحسب بيان لليونيفيل "إلى العلاقات الجيدة بين أهالي بلدة البستان وجنود اليونيفيل"، كما شدد على حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له البلدة خلال النزاع الأخير. وقال: "جميع المنازل قد دمرت، واضطر العديد من المواطنين إلى الانتقال إلى مدينتي صور وصيدا"، مطالباً بتوفير المزيد من الحماية في المناطق التي لا يزال السكان يقيمون فيها". كما شدد على" أهمية وجود قوات اليونيفيل كضامن للاستقرار والأمن في المنطقة."

من جانبه، جدد العميد ماندوليسي" التزام القطاع الغربي في اليونيفيل بدعم الجيش اللبناني في نشر قواته من أجل المساعدة في إعادة الأمن والاستقرار، والتعاون مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب، بالإضافة إلى دعم السكان المدنيين"، مؤكدا أن "جميع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يتم توثيقها والإبلاغ عنها باستمرار، وذلك التزاماً تاماً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

مستشفى بنت جبيل

وقام فريق التعاون المدني-العسكري (CIMIC) التابع للقطاع الغربي في اليونيفيل بتسليم مجموعة متنوعة من الإمدادات الطبية إلى مستشفى بنت جبيل الحكومي. وقد حضرت مراسم التسليم مديرة المستشفى، الدكتورة لينا بزي، التي عبرت عن شكرها للدعم المقدم.

ويشكل هذا التبرع حسب بيان لليونيفيل "مساهمة ملموسة في تحسين الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، مما يعزز قدرته على خدمة بلدية بنت جبيل والقرى المجاورة".

من جهتها اكدت قوات اليونيفيل في القطاع الغربي التزامها دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الأمن، والتعاون، والتنمية في مناطق مسؤوليتها.