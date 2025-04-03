المركزية- عقد قائد القطاع الغربي "لليونيفيل" الجنرال نيكولا ماندوليسي، اجتماعا هو الاول من نوعه مع رئيس بلدية خربة سلم محمد رحال.

واشار بيان صادر عنالمكتب الإعلامي للقطاع الغربي "لليونيفيل" الى ان الاجتماع جاء في إطار "الاجتماعات المؤسسية مع السلطات المحلية في جنوب لبنان".

ورأى البيان ان "مثل هذا الاجتماع الأول فرصة هامة لإقامة حوار مباشر وفهم أعمق لتحديات البلدية".

اضاف:"وخلال المناقشة، أبرز رحال الصعوبات الرئيسية التي يواجهها المجتمع المحلي بعد النزاع الأخير، خصوصًا الوضع الاقتصادي المتدهور للمواطنين والظروف الأمنية".

واشار البيان الى ان "العميد الجنرال ماندوليسي اكد التزام اليونيفيل تعزيز الحوار مع المجتمعات المحلية ودعم السكان في العودة الآمنة إلى منازلهم". كما أكد "دعم الجيش اللبناني، بخاصة من خلال التعاون الوثيق مع اللواء الخامس، وكذلك مع فوج التدخل السريع الثاني والخامس، اللذان يشكلان مكونات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

واوضح البيان ان "الاجتماع تم في جو من التعاون، مما وضع الأساس لاستمرار التفاعل البناء بين اليونيفيل وبلدية خربة سلم".