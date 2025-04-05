أعلنت اليونيفيل، في بيان، أن "قائد القطاع الغربي الجنرال نيكولا ماندوليسي، التقى اليوم، رئيس بلدية البازورية بهيج الحسيني. وقد جرى هذا اللقاء الأول بين الجهتين في أجواء ودية وكان فرصة للتعارف المتبادل".

وعبّر الحسيني عن "احترام اللبنانيين وتقديرهم للكتيبة الإيطالية"، لكنه نقل "القلق المتزايد بين المواطنين بشأن سلامتهم"، مبرزاً مخاوفهم لجهة "الخروج إلى الشوارع بسبب الانتهاكات المستمرة للخط الأزرق والقصف المستمر".

كما أشار رئيس البلدية إلى "الثقة الكبيرة التي يوليها السكان للجيش اللبناني"، مشددا على "ضرورة توفير دعم أكبر لضمان الأمن والاستقرار".

من جانبه، جدد ماندوليسي "التزام اليونيفيل بدعم الجيش اللبناني"، مشيراً إلى أنها تبقى "الشريك الاستراتيجي الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة". كما أكد "دعم اليونيفيل المستمر للسكان المدنيين، بهدف مساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية واستعادة الأمن".

وأوضحت اليونيفيل أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهودها "المستمرة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وإنهاء الأعمال العدائية في جنوب لبنان من خلال التعاون بين اليونيفيل، الجيش اللبناني والسلطات المحلية".