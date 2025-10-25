زار قائد القطاع الغربي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال دافيد كولوسي، يرافقه وفد من الوحدة الايطالية، بلدية برج رحال، في زيارةٍ رسمية إلى مبنى البلدية، حيث كان في استقباله رئيس البلدية داود عز الدين ونائبه الدكتور مصطفى جفال وعددٌ من أعضاء المجلس البلدي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين قوات "اليونيفيل" والبلدية، في مجالات دعم المشاريع الإنمائية والخدماتية، وتحسين البنى التحتية، إضافةً إلى مناقشة أوضاع البلدة واحتياجات أهلها.

بدوره، رحّب عزالدين بالوفد الزائر، شاكرًا جهود قيادة القطاع الغربي في دعمها المتواصل للبلديات والقرى الجنوبية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون "لما فيه خير أبناء المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار" .