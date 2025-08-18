زار قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال دافيد كولوسي نيكولا ماندوليسي كولوسي مدينة صور، والتقى متروبوليت صور للروم الكاثوليك المطران جورج اسكندر ومفتي صور ومنطقتها مدرار الحبال.

وأشار بيان لليونيفيل الى أن "المرجعيات الدينية أكدت على الدور الاساسي لقوات اليونيفيل بعد وقف الاعمال الحربية، مؤكدة اهمية وجود قوات حفظ السلام من اجل سلامة السكان والحفاظ على الامن والاستقرار في جنوب لبنان" .

من جهته، أكد كولوسي "التزام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل يوميا بدعم الجيش اللبناني من خلال الدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات، وتنسيق العمليات"، معتبرا أن "هذه الخطوة تعد مناسبة جدا لضمان بيئة آمنة ومستقرة وتسهيل عودة النازحين"، مشددا على "كيفية مساهمة وجود اليونيفيل في تعزيز التعاون بين مختلف المجتمعات المحلية وتعزيز مناخ الحوار والامن".

وذكر البيان بأن "جنود حفظة السلام يظلون ملتزمين تماما تجاه مجتمع جنوب لبنان، ويعملون على استعادة الامن والاستقرار، ويدعمون القوات المسلحة اللبنانية في انتشارها في المناطق الجنوبية، ويظل امر التنفيذ الكامل للقرار 1701 امرا بالغ الاهمية، ونحث جميع الاطراف على الامتناع عن اي اعمال قد تعرض الاستقرار الهش السائد حاليا للخطر" .