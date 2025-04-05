Apr 5, 2025 5:40 PMClock
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قائد الحرس الثوري الإيراني: جبهات المقاومة في اليمن وحزب الله في لبنان ومقاومة العراق صامدة في مواجهة "العدو"

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