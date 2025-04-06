Apr 6, 2025 8:26 AMClock
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قائد الحرس الثوري الإيراني: العوامل المتعلقة بالنظام السوري السابق ليست متعلقة بإيران ولم نكن مسؤولين بشكل مباشر عن الدفاع عن سوريا بل ساعدناها في اللحظات الصعبة

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