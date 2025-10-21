Oct 21, 2025 1:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا تم الاعتداء علينا فسيكون ردنا أقوى من حرب الـ12 يوما وسنحول حياة أعدائنا لجحيم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o