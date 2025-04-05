Apr 5, 2025 4:57 PMClock
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قائد الجيش يتفقّد وحدات فوج الحدود البري المنتشرة شمالاً على متن طوافة عسكرية بالتزامن مع انتشار واسع للجيش على امتداد الطريق الدولية عند مداخل القرى والبلدات من رأس بعلبك حتى القاع

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