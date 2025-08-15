آخر الأخبار
Aug 15, 2025 9:38 AM
أبرز الأحداث
قائد الجيش يتفقد موقع الانفجار في وادي مجدل زون - زبقين الذي أدى السبت الماضي إلى استشهاد 6 عسكريين وجرح اثنين كما يزور قيادة اللواء الخامس في البياضة
إخترنا لك
بلومبرغ عن مصادر: مسؤولون أوروبيون قلقون من أن ترمب سيضغط على زيلنس...
2025-08-16 14:31:13
أبرز الأحداث
ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة راميا دون وقوع اصابات
2025-08-16 14:12:18
أبرز الأحداث
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة لض...
2025-08-16 14:04:58
أبرز الأحداث
حملة إعادة النازحين السوريين: لمحاسبة المحرضين على اجتياح الحدود
بلومبرغ عن مصادر: مسؤولون أوروبيون قلقون من أن ترمب سيضغط على زيلنسكي لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق
إطلاق فعاليات مهرجان القاع التراثي
يوسف سلامة: استعادة السيادة تبدأ بمحاسبة الجميع
رابطة موظفي الإدارة العامة هنات المتقاعدين بالمنحة المالية ودعت الى انصاف كل موظف
هاشم استغرب عدم اكتراث الحكومة لممارسات للعدو
ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة راميا دون وقوع اصابات
مسيرات إسرائيلية جنوبا وقنابل صوتية
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة لضمانات النيتو لكن دون الانضمام للحلف
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية
باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار
زيلنسكي: أكدت للرئيس ترامب ضرورة تشديد العقوبات على روسيا إذا تهربت من إنهاء عادل للحرب
دوليات
أول تعليق لزيلينسكي بعد مكالمة ترامب.. وقرار أوليّ!
صحة
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها
سلوم : الشروع بوكالة الدواء انتصار للمريض
عن لدغات الأفاعي... توجيهات من "الصحة"
الموز أم التمر.. أيهما أفضل؟
خلال موجات الحر.. ما كمية الماء التي يجب شربها؟
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
2:32 PM
حملة إعادة النازحين السوريين: لمحاسبة المحرضين على اجتياح الحدود
2:31 PM
بلومبرغ عن مصادر: مسؤولون أوروبيون قلقون من أن ترمب سيضغط على زيلنسكي لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق
2:21 PM
إطلاق فعاليات مهرجان القاع التراثي
2:16 PM
يوسف سلامة: استعادة السيادة تبدأ بمحاسبة الجميع
2:13 PM
رابطة موظفي الإدارة العامة هنات المتقاعدين بالمنحة المالية ودعت الى انصاف كل موظف
2:13 PM
هاشم استغرب عدم اكتراث الحكومة لممارسات للعدو
2:12 PM
ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة راميا دون وقوع اصابات
2:10 PM
مسيرات إسرائيلية جنوبا وقنابل صوتية
2:04 PM
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة لضمانات النيتو لكن دون الانضمام للحلف
2:04 PM
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية
أخبار محلية
12:07 PM
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس...
أخبار محلية
11:45 AM
السفير الإيراني: الضغط الأميركي لن يكسر لب...
أخبار محلية
11:42 AM
عون: تبقى الرهبانية الأنطونية شاهداً حياً...
أخبار محلية
11:28 AM
منيمنة: الحماية تنطلق من الدولة لا عبر ال...
أخبار محلية
11:11 AM
حنكش: لا يمكننا تطيير فرصة بناء بلد على مس...
أخبار محلية
9:15 AM
أبو الحسن: موقف "الحزب" يتناقض مع سبب وجود...
دوليات
6:30 AM
"بأجواء إيجابية"... انتهاء "القمة التاريخي...
خاص
11:09 AM
الجيش بين طمأنةالبيئة الشيعية وإلزاميةتطبي...
خاص
Aug 15, 2025 12:32 PM
الهمّ الكردي يجمع انقرة ودمشق وواشنطن: تمس...
