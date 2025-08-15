Aug 15, 2025 9:38 AMClock
أبرز الأحداث
قائد الجيش يتفقد موقع الانفجار في وادي مجدل زون - زبقين الذي أدى السبت الماضي إلى استشهاد 6 عسكريين وجرح اثنين كما يزور قيادة اللواء الخامس في البياضة

