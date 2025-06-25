استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد أهلغرن على رأس وفد، بحضور السفير البريطاني هايمش كاول.

كما استقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق العسكري العقيد برونو كوستانتيني.

وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ظل التطورات الراهنة، إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والجيشَين البريطاني والفرنسي.



وكذلك، استقبل السفير الأرمني فاهان أتابكيان، يرافقه الملحق العسكري العقيد أرتور داليبالتيان، ثم استقبل النائب ميشال الضاهر، وتم عرض آخر المستجدات.