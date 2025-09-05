Sep 5, 2025 5:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قائد الجيش رودولف هيكل أنهى عرض الخطة بكافة التفاصيل والمراحل أمام الحكومة وغادر القصر الجمهوري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o