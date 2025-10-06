3:23 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

قائد الجيش بحث والجنرال كليرفيلد في مراحل تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية واستقبل بو صعب

المركزية - استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة الجنرال الأميركي  Joseph Clearfield  رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، يرافقه الجنرال الأميركي Michael Leeney في زيارة وداعية مع وفد، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومراحل تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.
كما استقبل نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o