Apr 5, 2025 12:42 PMClock
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قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل في مكتبه في اليرزة أورتاغوس مع وفد مرافق بحضور السفيرة الأميركية في لبنان وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

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