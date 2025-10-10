استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، القائم بأعمال السفارة الأميركية كيث هانغان، يرافقه الملحق العسكري العقيد جايسون بلكناب، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الملحق العسكري المصري العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلفه العقيد أيمن عبد الصادق.