Oct 10, 2025 5:53 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

قائد الجيش استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية والملحق العسكري المصري

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، القائم بأعمال السفارة الأميركية كيث هانغان،  يرافقه الملحق العسكري العقيد جايسون بلكناب، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل الملحق العسكري المصري العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلفه العقيد أيمن عبد الصادق.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o