Jul 15, 2025 8:08 AMClock
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قائد الأمن في السويداء: نحمل المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسؤولية الوطنية وندعوهم للتعاون لتأمين المدينة

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