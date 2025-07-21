Jul 21, 2025 8:16 AMClock
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قائد الأمن في السويداء: اتفاق لإخراج المدنيين الراغبين في المغادرة إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم

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