Jul 21, 2025 8:12 AMClock
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قائد الأمن بالسويداء: سنحافظ على مسار يؤدي للمصالحة والاستقرار بالمحافظة

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