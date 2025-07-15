Jul 15, 2025 8:12 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قائد الأمن الداخلي في السويداء: نهيب بالأهالي منع العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني لمواجهة قوات الدولة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o