Jul 15, 2025 10:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قائد الأمن الداخلي في السويداء: قوات خاصة تابعة للأمن بدأت عمليات مطاردة للمسلحين داخل الأحياء السكنية في المدينة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o