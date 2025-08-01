المركزية - يحتفل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر بالقداس الإلهي، يوم الاثنين 4 الحالي عند الحادية عشرة والنصف، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في كنيسة مار يوسف - شارع الحكمة- الأشرفيّة.

وإحياء للذكرى تنظم مسيرتان وفقا للبرنامج الآتي:

نقاط الانطلاق:

-ساحة الشهداء.

-أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا

الساعة الخامسة والنصف، تنطلق المسيرتان وتلتقيان أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تُقام وقفة رمزية تكريمية، ويُرفع الصوت مجددًا من أجل الحقيقة، والمحاسبة، والعدالة: (ما مننسى، وما منسامح. ٤ آب مش ذكرى – ٤ آب جريمة بعدها بلا عقاب. انزلوا معنا، صلّوا معنا، صرخوا معنا، خلّوا غضبكن يسمعوا كل يلي بعدن متسترين ومشاركين بالجريمة. صمتنا بيقتل مرتين)