Aug 1, 2025 10:23 AMClock
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في 4 آب...قداس ومسيرتان: صمتنا بيقتل مرتين

المركزية - يحتفل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر بالقداس الإلهي، يوم الاثنين 4 الحالي عند الحادية عشرة والنصف،  في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال  مار بشارة بطرس الراعي، في كنيسة مار يوسف - شارع الحكمة- الأشرفيّة.

وإحياء للذكرى تنظم مسيرتان وفقا للبرنامج الآتي:

 نقاط الانطلاق:

 -ساحة الشهداء.

 -أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا

 الساعة الخامسة والنصف، تنطلق المسيرتان وتلتقيان أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تُقام وقفة رمزية تكريمية، ويُرفع الصوت مجددًا من أجل الحقيقة، والمحاسبة، والعدالة: (ما مننسى، وما منسامح. ٤ آب مش ذكرى – ٤ آب جريمة بعدها بلا عقاب. انزلوا معنا، صلّوا معنا، صرخوا معنا، خلّوا غضبكن يسمعوا كل يلي بعدن متسترين ومشاركين بالجريمة. صمتنا بيقتل مرتين)

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