Apr 30, 2025 5:28 PMClock
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في 1 أيار.. هذا ما تمناه الحريري لكل عامل وعاملة

هنأ الرئيس سعد الحريري العمال بعيدهم، وكتب على منصة "أكس: "بمناسبة الأول من أيار، تحية تقدير لكل عامل وعاملة في لبنان، وأتمنى أن يحل العيد المقبل، وتكون فرص العمل قد ارتفعت، والرواتب والأجور قد تحسنت، والتقديمات الصحية والاجتماعية أصبحت أفضل بما يليق بكرامة عمال لبنان وتضحياتهم".
 

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