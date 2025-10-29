Oct 29, 2025 12:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

في قضية مقتل الشاب ايليو في شاتيلا .. الحجار يُؤكّد: الدولة جدّية والرئيس اعطى توجيهاته الحازمة والجيش يقوم بالجهد اللازم والخطوات تأتي تباعًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o