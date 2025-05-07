أربعة أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تقديم طلبات المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية لمدينة صيدا وقرى قضائها في محافظة الجنوب ، وعلى الرغم من اقتراب يوم الثلثاء المقبل ، موعد إقفال باب الترشح تمام الثانية عشرة ليلا ، إلا أن حركة المرشحين اليوم في القاعة المخصصة لاستقبال طلباتهم جاءت نسبها ضئيلة ، على عكس يوم أمس الذي سجل كثافة في الاقبال حمل في طياته توقعات بارتفاع نسبة الترشح في ما تبقى بالقادم من الأيام

فكانت النتيجة لإجمالي عدد مرشحي المجالس 383 البلدية على مستوى قرى صيدا وقضائها ومن ضمنها 6 في مدينة صيدا اما المخاتير فقد بلغ عددهم 225 مرشحا لقرى القضاء فيما سجل رقم المدينة 53 مرشحا.