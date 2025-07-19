استقبلت رعية بقاعكفرا مساء الجمعة ذخائر الطوباوي اسطفان الدويهي وذلك ضمن برنامج الاحتفالات بعيد القديس شربل

ترأس القداس الالهي المونسنيور اسطفان الدويهي شاركه خادم الرعية الخوري ميلاد مخلوف، الخوري حنا عبود، والخوري خليل البطي وشارك في القداس وفد من رعية اهدن وابناء رعية بقاعكفرا.

خدم القداس جوقة الرعية

في عظته تحدث عن اهمية هذه الزيارة وعن صفة التخلي التي تجمع القديس شربل والطوباوي الدويهي، وقال:" نلتقي اليوم امام ذخائر الطوباوي البطريرك أسطفان الدويهي في بلدة القديس شربل وفي احتفالات عيده، والإثنان تجمعهما صفة التخلي عن كل ما هو أرضي من أجل الرب.

الطوباوي الدويهي ترك إهدن وعمره ١١ عاما وثابر واجتهد وانتقل الى روما، حيث تابع الاجتهاد والسهر والتعمق في المعرفة بالرغم من أن أمه ككل أم حزنت لفراق ولدها. وكذلك أم القديس شربل التي حزنت عندما رفض أن يراها عندما زارته في الدير وقال لها: نلتقي في السماء.

الطوباوي الدويهي عاد وترك روما بقصورها وجامعاتها ومدارسها.بعد ان حقق انجازات واتكل على العذراء مريم وعاد الى بلاده حيث ثابر على الدراسة والمعرفة حتى فتح مدرسة انتقل الى حلب ثم قبرص قبل ان يصبح بطريركا ١٦٧٠ حتى ١٧٠٤ جدد الصىوات والليتورجيا المارونية زدافع عن اامارونية وارتباطها بالكرسي الرسولي في روما. عند وفاته برائحة القداسة احب الرب ان يكرمه ويلبي الصلوات بشفاعته. قال الرب ارسلكم كما النعاج بين الذئاب وهذا ما يجعلنا نتحمل الاضطهادات وتجارب الشبطان ولكن الرب ينجينا من كل التجارب. مار شربل القديس العظيم الذي يزور كل العالم وعشية عيده يظهر أنه قوة كبيرة للكنيسة وكذلك الطوباوي الدويهي. نسعى في روما الى توثيق أعجوبة موثقة لنتابع مسيرة التقديس. البطريرك الدويهي اختار طفلا سوريا مسلما حتى يظهر مجد الله فيه في اعجوبة عظيمة ننتظر نتائج روما لاظهار مجد الرب في الطوباوي اسطفان ايضا وايضا. "

وختم :" القديسون وعلى رأسهم العذراء مريم هي ام الرب وام الكنيسة، هم شفعاؤنا ومعهم نصلي اليوم في هذه المناسبة لكي يمنحنا الرب بركاته كما نصلي على نية الكنيسة والكهنة."

بعد القداس ودّع اهل البلدة الذخائر على وقع التراتيل وقرع الاجراس والزغاريد والمفرقعات النارية.

كما احيت المرنمة داليا فريفر رسيتال في كنيسة الرعية قدمت فيه ترانيم ليسوع والعذراء والقديس شربل، تخللها تأملات للمناسبة مع الخوري ميلاد سقيّم، بحضوررئيس بلدية بقاعكفرا ورئيس اتحاد بلديات جبة بشري السيد ايلي مخلوف كهنة الرعية وعدد كبير من المؤمنين .

برنامج الاحتفالات ليوم السبت 19 تموزليلة العيد

5:00 مساء العرس القروي مع اخوية مار شربل والحركة الرسولية

6:30 مسيرة من كنيسة السيدة نحو دير مار حوشب – مدرسة القديس

7:00 الذبيحة الالهية الذي يترأسها النائل البطريركي على منطقة الجبة سيادة المطران جوزيف النفاع

9:00 رسيتال تحييه جوقة "شربل سراجنا"

10:30 مهرجان فني في الملعب البلدي