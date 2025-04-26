Apr 26, 2025 8:08 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

في رسالة اطلعت عليها رويترز: قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جلسة تشاورية أوسع ولكن تم تعليق إصدار الرتب العسكرية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o