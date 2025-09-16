أقامت أكاديمية بشير الجميّل احتفالاً لمناسبة تخريج الدورة الثانية من المستوى القيادي، تزامناً مع الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل، وذلك في قداس احتفالي ترأسه مرشد الأكاديمية الأب نايف زيناتي، في كنيسة القديس يوحنا بولس الثاني – كفرسما مشمش.

شهدت المناسبة حضوراً لافتاً تقدّمه منصور لبكي، إلى جانب عائلة الأكاديمية، الخريجين، وأصدقاء الأكاديمية، حيث تم توزيع الشهادات على المتخرجين وسط أجواء من الفخر والتأمل.

واختتم الاحتفال بمأدبة غداء جمعت الحاضرين في جو من الروحانية والتلاقي، جسّدت القيم التي تحملها الأكاديمية في ترسيخ مسيرة القيادة والالتزام الوطني.