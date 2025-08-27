المركزية - أحيت المديرية العامة للأمن العام الذكرى الـ80 لتأسيسها، في احتفال أقيم في المركز الرئيسي في المتحف، برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وحضوره والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وكبار الضباط.

شقير

والقى شقير كلمة، قال فيها: "في هذا اليوم المميز من عمر الأمن العام اللبناني، نقف وقفة وفاء وتقدير، نستذكر فيها المسيرة الطويلة التي سلكتها هذه المؤسسة منذ ولادتها، مرورا بمحطات من التحديات والتحولات، وصولا إلى ما أصبحت عليه اليوم من حضور وفاعلية ودور ريادي على المستويين الوطني والدولي".

أضاف: "ثمانون عاما من العمل المؤسساتي الدؤوب، من الالتزام الصارم بالقانون والدستور، من التضحية الصامتة في الظل ومن التصدي للمخاطر التي ما فتئت تتغير وتتبدل، لكن إرادة الثبات كانت أقوى، وحكمة القيادة كانت السند الأول في مسيرتنا. لا يمكن أن نحيي هذه الذكرى من دون التوقف عند الثقة الغالية التي أولاها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وكل اركان السلطة لهذه المؤسسة، كمرتكز من مرتكزات وحدة القرار الوطني".

وتابع: "في هذه المناسبة، نتوجه بالتحية والتقدير إلى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الذي أثبت منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولياته الوزارية، إلتزاما عميقا بإرساء الأمن المؤسساتي وتعزيز التنسيق بين الأجهزة كافة، وكان حاضرا بدعمه، حكيما برؤيته ومصرا على تحصين الأمن من كل الخروق والتجاذبات".

وتوجه الى الحضور قائلا: "نجتمع اليوم في لحظة استثنائية ومفصلية يمر فيها وطننا، تتكاثف فيها التحديات من كل اتجاه نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على ارضنا وشعبنا، إلى المخاطر الأمنية المتربصة، وصولا إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي تواجه مؤسسات الدولة. في ظل هذا المشهد، كان لزاما على الأمن العام أن يتقدم الصفوف بثقة ومسؤولية، وأن يبقى وفيا لرسالته الأصيلة في خدمة الوطن والمواطن وفي حماية المجتمع وتسهيل حياة الناس لا تعقيدها. لقد نجحنا رغم الازمات بتجاوز مطبات كثيرة بفضل تفاني العسكريين وإخلاصهم للوطن الذي تعمد بالدم من خلال سقوط شهداء اثناء تأديتهم مهامهم الوطنية، وكنا حاضرين في كل الميادين، من الأمن الوقائي، إلى ضبط الحدود، مرورا بإدارة النزوح ومكافحة التهريب، وصولا إلى حماية السلم الأهلي. وفي هذا الإطار، لا بد من التوقف عند ملف النزوح السوري الذي حمل لبنان أعباء هائلة على مدى سنوات، وكنا من أوائل المبادرين إلى تنظيم هذا الملف وتقديم الحلول العملية الواقعية، انطلاقا من حق الدولة في فرض سيادتها وتنظيم شؤونها ومن منطلق إنساني وحقوقي متوازن".

واكد أن "المؤسسة التي أتشرف بقيادتها، ليست مؤسسة جامدة أو متقوقعة، بل هي جهاز حي يتفاعل مع المتغيرات ويتطور مع العصر وينفتح على المواطنين من دون تمييز، ويعمل بروح الشفافية والمساءلة. وانا اليوم، أجدد العهد والوعد، باسمي وباسم كل عسكري في الأمن العام، أن نكون على قدر الأمانة، ثابتين على القسم، لا نلين أمام الترهيب ولا ننكفئ امام التهديد، بل نواصل الليل بالنهار لنصون هذا الوطن ونحمي استقراره ونحفظ وجهه الحضاري".

وختم قائلا: "تحية إجلال لأرواح شهدائنا، تحية اعتزاز إلى جرحانا وإلى كل عنصر وضابط يؤدي واجبه في أصعب الظروف بصمت وإخلاص. تحية الى الأمن العام الذي لم ولن يكون طرفا إلا مع الدولة ومؤسساتها ولا هدف له إلا أمن لبنان وكرامة مواطنيه".

الحجار

واستهل الوزير الحجار كلمته بالقول: "اتوجه اليكم بكلمة من القلب وأنا موجود بينكم في مؤسسة الأمن العام، زملائي الضباط، كل عام وانتم بخير. اللواء حسن شقير على رأس المديرية العامة، كل الثقة بكم وبالمديرية العامة للأمن العام، أشد على يدكم، وأنا دائما الى جانبكم بمتابعة يومية مع المدير العام، فالمؤسسة ذاهبة الى مزيد من التطور والتحسين في نوعية خدمات المواطنين اللبنانيين".

وتوجه الى الحضور قائلا: "إنه السابع والعشرون من آب، نلتقي وإياكم لنحتفي بالعيد الثمانين للأمن العام، محطة سنوية لها رمزية كبيرة وبعد وطني جامع. لا أبالغ إذا قلت بأن الأمن العام هو واجهة لبنان، فاضطلاع هذه المؤسسة بالمهام المناطة بها قانونا، سيما لناحية إدارة نظام العبور وسمات الدخول والإقامة للأجانب ومتابعة شؤونهم، إضافة إلى إصدار جوازات السفر للمواطنين، كلها مهام تجعل منها مرآة للدولة اللبنانية بسلطاتها وإداراتها كافة. فالدور الذي تقوم به يجعلها محط أنظار الجميع، داخل الوطن وخارجه. ومن هنا تقع مسؤولية كبيرة عليكم قيادة وضباطا وأفرادا لناحية إعطاء الصورة المشرفة عن الدولة اللبنانية. فالقيام بهذه المسؤولية له متطلبات كثيرة، لعل أهمها الخدمة الملتزمة بالنزاهة والكفاية المقرونة بالتضحية. فشعاركم "تضحية - خدمة" يجب أن يكون واقعا معاشا في كل تفصيل من تفاصيل عمل هذه المؤسسة العريقة، لتكونوا الصورة المشرقة عن لبنان الذي نصبو إليه جميعا".

اضاف: "المطلوب منكم الآن، أكثر من أي وقت مضى، بأن تكونوا على أهبة الاستعداد للتصدي ومعالجة مواضيع ذات أولوية قصوى، وعلى رأسها موضوع إدارة وضبط المعابر الحدودية الشرعية وفقا لأعلى معايير الفاعلية والحوكمة المعلوماتية، كما وإقفال غير الشرعية منها بالتعاون والتكامل مع الجيش اللبناني الذي يبذل جهودا جبارة في هذا الاتجاه. ولا ننسى أزمة النزوح السوري وما تضعه من أثقال على كاهل الوطن على الصعد كافة، حيث لا بد من تطبيق حلول مبتكرة تحاكي الخطة الحكومية التي تم إقرارها مؤخرا لمعالجة هذا الملف لمرة واحدة وأخيرة، بما يريح الجانبين اللبناني والسوري ويعزز من التواصل والتعاون بينهما".

واوضح أن "لبنان أمام مرحلة مفصلية ومصيرية لم يسبق أن مر بها على امتداد وجوده الضاربة جذوره في عمق التاريخ، لبنان بحاجة إلى كل أبنائه لأي فئة أو طائفة أو حزب انتموا، إننا عند المفترق الذي يجب ألا يفرقنا، بل أن يجمعنا بإرادة واحدة صلبة، لنسير موحدين نحو لبنان أفضل، نبنيه بأنفسنا ودون منة من أحد، وطنا جامعا لأبنائه مانعا للفرقة والعزلة، وطنا أزليا أبديا لنا ولأبنائنا وللأجيال المقبلة".

وقال: "كلنا يعلم أن بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات وينتهي إليها، فلا تتساهلوا مع المخالفات مهما صغر حجمها، ولا تتجاهلوا التجاوزات مهما كانت طبيعتها، ولا تتغاضوا عن الموبقات بصرف النظر عن فاعلها، فالتساهل والتجاهل والتغاضي مقبرة المؤسسات وعلة اندثارها، والأمن العام أبعد ما يكون عن ذلك، لا بل وأنا أشهد على أن المؤسسة في تطور مستمر وفي سعي دؤوب الى خدمة لبنان واللبنانيين على أحسن ما يكون. إجعلوا مديريتكم بيتا لكم، فهذا وحده كفيل بتحقيق نجاحكم ونجاح مؤسستكم وانطلاق لبنان نحو غد زاهر ملؤه الأمن والأمان. عشتم، عاش لبنان".

ثم انتقل الوزير الحجار واللواء شقير والضباط إلى دائرة ألامن العام في بيروت في الكرنتينا، حيث تم افتتاح المبنى الجديد للأمن العام وجال الوزير في ارجاء المبنى واطلع على الاجراءات والترتيبات المتخذة مستمعا إلى المواطنين.

تهاني: وتوالت المواقف والتغريدات المهنئة بالعيد.

الرئيس عون: فقد هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المديرية العامة للامن العام . قيادة وضباطاً وعسكريين في العيد الثمانين لتأسيسها الذي يصادف اليوم الاربعاء في ٢٧ اب الجاري ، معربا " عن فخره واعتزازه بهذا الصرح الأمني العريق الذي شكل على مدى ثمانية عقود ركيزة أساسية في حماية أمن لبنان واستقراره". وقال الرئيس عون : "إن المديرية العامة للأمن العام، بما تضطلع به من مهام حيوية ومتنوعة، تجسد معنى الخدمة الوطنية الشريفة. فهي العين الساهرة على أمن المعابر الحدودية على اختلاف أنواعها، والحارس الأمين الذي يضبط حركة تنقل الاشخاص براً وبحراً وجواً، مؤمنة بذلك سيادة الدولة على حدودها وحامية كرامة الوطن.

وإذ أشيد بالدور المحوري الذي تؤديه المديرية في حماية الأمن القومي اللبناني، لا يسعني إلا أن أحيي التضحيات الجسيمة التي قدمها و لا يزال يقدمها عناصرها في سبيل أداء الواجب المقدس. فقد برهنوا على مدى عقود أنهم ، مع رفاقهم في الجيش والمؤسسات الامنية الأخرى ، الدرع الواقي أمام كل من يحاول المساس بأمن لبنان واستقراره، وسلامة أراضيه . ولعل ما حققه الامن العام من إنجازات على مختلف الصعد، لاسيما تأمين سلامة المسافرين وتنظيم الحركة في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية وتنظيم رحلات العودة للنازحين السوريين ، يشكل مصدر فخر لكل لبناني غيور على وطنه."

وختم الرئيس عون قائلا :في هذا اليوم المبارك، أجدد ثقتي الكاملة بقيادة المديرية العامة للامن العام وبضباطها وأفرادها وبقدرتهم جميعاً على مواصلة رسالتهم النبيلة، مؤكداً دعم الدولة اللبنانية الكامل لهم في أداء مهامهم الجليلة. كما أدعو الله أن يحفظهم مع عائلاتهم ويسدد خطاهم ، وأن يمن على لبنان بالأمن والاستقرار

سليمان: هنأ الرئيس العماد ميشال سليمان الامن العام اللبناني وقال في بيان: "في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمن العام اللبناني، نحيّي جهود قيادته وضبّاطه وأفراده، ونهنّئهم على حفاظهم على صورة هذه المؤسسة الوطنيّة، رغم ضغوط العمل الناتجة عن النزوح واللجوء والعمالة الاجنبية وانتشار السلاح، في ظلّ نقص فادح في القدرات البشرية واللوجستية".

عبد المسيح: وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس":" كل المعايدة والتقدير للأمن العام اللبناني في عيده، مؤسسة أثبتت أنّها رمز الانضباط والتضحية في خدمة الوطن والمواطن".

هاشم: من جهته، حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الامن العام اللبناني في العيد الثمانين للمؤسسة، وقال في بيان: "نتوجه بالتحية لمؤسسة الامن العام مديرا وضباطا ورتباء وافراد في بوم عيدهم والذين يستحقون التقدير على التضحيات والجهود التي بذلوها خدمة للانسان ورقيه وليعم الامن والاستقرار في ربوع الوطن واعادة ثقة اللبناني بدولته ومؤسساته بعد ان لمس عطاءات وتطوير هذه المؤسسة كنموذج يحتذى به لبناء دولة القانون والمؤسسات ولا يسعنا في هذا اليوم الا ان نشد على اياديكم والى مزيد من التطور والرقي في نهجكم وعطاءاتكم من اجل الارتقاء بالوطن وانسانه".

"إنماء طرابلس والميناء": كذلك، هنأت "جمعية انماء طرابلس والميناء" وزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بالعيد الـ٨٠ للامن العام، مثنية على "دور هذه المؤسسة الرائدة التي تحمي السلم الاهلي وتحفظ الامن والاستقرار في البلد وتقدم بعمليات استباقية لحماية الوطن"، منوّهة بـ "جهود الضباط والعناصر وتضحياتهم ووفائهم ، لا سيما في هذه الظروف الصعبة".

واشارت إلى "ضرورة الوقوف وراء هذه المؤسسة العريقة ودعمها من اجل صون كرامة لبنان وترسيخ العيش المشترك فيه".

ونوهت بجهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري "لجهة ارساء الاستقرار وعودة الازدهار والنمو الاقتصادي والعمل على بناء المؤسسات الشرعية وجمع اللبنانيين تحت سقف الدولة".

التوحيد العربي: وتوجه حزب" التوحيد العربي "في بيان، لمناسبة عيد المديرية العامة للأمن العام، "بالتحية والتقدير إلى المدير العام اللواء حسن شقير، وإلى الضباط والعناصر كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات في خدمة الوطن والمواطن".

وأشار الى "ان الدور الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، يؤكد مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لحماية الاستقرار وصون السلم الأهلي، من خلال أداء مهامها الأمنية والإدارية والوطنية بكل كفاءة ومسؤولية".

ونوه" بالمستوى العالي من الانضباط والتفاني الذي يميّز هذه المؤسسة الوطنية"، مؤكدا الثقة" بديمومة عطائها وجهوزيتها لمواجهة مختلف التحديات، حفاظاً على أمن الوطن وكرامة مواطنيه".