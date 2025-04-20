احتفلت الطوائف المسيحية في منطقة الشوف بعيد الفصح المجيد، حيث عمت القداديس كنائس المنطقة المارونية والكاثوليكية والأرثوذكسية احتفاءً بالمناسبة المباركة.

وفي بلدة بطمة الشوف، ترأس الاب هشام الزغبي قداسا احتفاليا في كنيسة مار بطرس وبولس للروم الكاثوليك، تبعه لقاء في ساحة الكنيسة لابناء البلدة، دروزا ومسيحيين، لتقبل التهاني واحياء تقاليد العيد بتفقيس البيض الملون وتقديم الضيافة والحلوى، بدعوة من البلدية ولجنة الوقف.

والقيت بالمناسبة كلمة لرئيس البلدية خالد زين الدين وباسم الوقف للسيد سامي الحداد، اكدتا اعتبار العيد للتلاقي والفرح وتعزيز المحبة بين ابناء البلدة.

كذلك ترأس الاب الزغبي قداسا احتفاليا في كنيسة بلدة معاصر الشوف للروم الكاثوليك.

وترأس رئيس رعية سيدة التلة المارونية في دير القمر الاب جوزيف ابي عون قداسا احتفاليا في الكنيسة، بمشاركة فاعليات البلدة والاهالي وعدد من قرى الجوار. والقى ابي عون عظة بالمناسبة شدد فيها على "رمزية العيد روحيا وايمانيا وفي تعزيز المحبة والسلام المنشود والاستقرار الدائم في لبنان والعالم".

كذلك ترأس الارشمندريت نعمان قزحيا قداسا في كنيسة مار الياس الكاثوليكية بمشاركة الاهالي والمؤمنين.

وفي منطقة الحرف في الشوف، شملت القداديس دير مجد المعوش والبيرة وكفرنيس وغيرها، وترأس الاب ايلي كيوان قداسا احتفاليا في كنيسة بريح المارونية، وقداسا في المطيلة.

كما شملت القداديس كنيسة بيت الدين المارونية وقرى وبلدات منطقة الودايا في الشوف وبلدات كفرقطرة والكنيسة وعميق. والقيت خلالها العظات الداعية الى المحبة والسلام.