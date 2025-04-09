ينطلق معرض "حكيلي" التفاعلي، ظهر يوم الاحد المقبل ١٣ نيسان ٢٠٢٥، في بيت بيروت - السوديكو المعروف بمبنى بركات سابقا، وذلك، تزامنا مع الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب اللبنانية في ١٣ نيسان ١٩٧٥.

ويشكل هذا المعرض بتجهيزاته السمعية والبصرية والفكرية التي توزعت على مختلف اقسام المبنى، مساحة عامة، تتبادل فيها الاجيال من زوار، الحوارات والمحادثات والآراء التي تتمحور حول الذاكرة الجماعية للبنانيين عن الحرب.

ما الذي يتذكرون؟ وكيف يتذكرون؟ وما هي الامور التي يرغبون في مشاركتها مع بعضهم البعض.

انها دعوة عامة للزوار، ليس للإحتفاء بذكرى انتهاء الحرب، وانما دعوة لبداية حوارات جماعية عميقة، وخلق مساحة للتأمل والتفكير حول الذاكرة والهوية والاساليب التي من خلالها لا يزال العنف يعبر من ذاك الماضي الاليم الى حاضرنا اليوم.

يستهل برنامج الافتتاح الذي ينطلق عند الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد المقبل وينتهي عند الثامنة مساء، بجولة على الخط الأخضر (خط التماس سابقا)، تليها مسابقة رالي بايبر على الخط ايضا، ومن ثم نشاطات تفاعلية مع الزوار، إضافة الى وعروض حية في المبنى يشارك فيها فنانون ومؤرخون وروائيون وتستخدم المؤثرات الصوتية والبصرية لاستحضار هذه الذاكرة الى مختلف غرف شقق المبنى، اتاحة في المجال امام الزوار للتعبير عن آرائهم الخاصة واستنتاجاتهم ومشاركة تجاربهم او تجارب من يعرفونهم في هذه المساحة العامة.

برنامج الإفتتاح

-12:00 جولة على الخط الأخضر انطلاقا من المتحف الوطني للتعرف الى بيوت بيروت التراثية وقصصها المخبأة مع الروائية سميرة عزو.

