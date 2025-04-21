قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: " في اثنين الفصح نرفع صلواتنا الى الله لشفاء البطريرك الراعي الذي حمل شعلة حياد لبنان مقرونة باعلان بعبدا والذي لو اعتمد لما كنا نتساجل اليوم على اولوية الاعمار والاصلاح وعلى سلاح المقاومة جنوبا او شمالاً لان الحياد ( او التحييد ) يعني تلقائياً حصر السلاح بيد الدولة.

كما نتقدم بالعزاء الى القيادة ونتضرع الى الله ان يسكن شهداء الجيش، الذين ضحوا بحياتهم امس في عيد الفصح، فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والعزاء".