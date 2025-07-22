Jul 22, 2025 9:53 AMClock
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فيضانات في عدة مدن فلبينية تتسبب بارتفاع كبير لمنسوب المياه وتغمر الشوارع والمركبات

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