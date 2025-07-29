المركزية - بدأت عائلة الرحباني منذ الصباح استقبال المعزين بوفاة الفنان الراحل زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة (بكفيا)، وكان لافتًا حضور السيدة فيروز لتستقبل المعزين في اليوم الثاني.

منذ ساعات الصباح، توافد المعزون بكثافة، وكان من بينهم شخصيات سياسية بارزة، ووجوه فنية وإعلامية واجتماعية وأمنية، قدموا جميعًا للتعبير عن احترامهم لرحيل أحد أبرز رموز الموسيقى والمسرح اللبناني.

ووصل وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد ال ثاني مع وفد قطري مرافق له لتقديم العزاء في وفاة الفنان زياد الرحباني.

وترأس بن حمد وفداً قطريّاً حضر خصيصاً إلى لبنان لتعزية فيروز.

https://x.com/i/status/1950186632759361739

واستمر تقبّل التعازي حتى الساعة السادسة مساءً.

غادرت بعدها السيّدة فيروز وعائلة الفنان الراحل زياد الرحباني كنيسة رقاد السيّدة في بكفيا، بعد تقبّلهم التعازي لليوم الثاني.

https://twitter.com/i/status/1950218428188385600