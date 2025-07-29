Jul 29, 2025 6:50 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

فيروز تستقبل المعزّين في اليوم الثاني من وداع نجلها زياد

المركزية - بدأت عائلة الرحباني منذ الصباح استقبال المعزين بوفاة الفنان الراحل زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة (بكفيا)، وكان لافتًا حضور السيدة فيروز لتستقبل المعزين في اليوم الثاني.

منذ ساعات الصباح، توافد المعزون بكثافة، وكان من بينهم شخصيات سياسية بارزة، ووجوه فنية وإعلامية واجتماعية وأمنية، قدموا جميعًا للتعبير عن احترامهم لرحيل أحد أبرز رموز الموسيقى والمسرح اللبناني.

ووصل وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد ال ثاني مع وفد قطري مرافق له لتقديم العزاء في وفاة الفنان زياد الرحباني.

وترأس بن حمد وفداً قطريّاً حضر خصيصاً إلى لبنان لتعزية فيروز.

https://x.com/i/status/1950186632759361739

واستمر تقبّل التعازي حتى الساعة السادسة مساءً.

غادرت بعدها السيّدة فيروز وعائلة الفنان الراحل زياد الرحباني كنيسة رقاد السيّدة في بكفيا، بعد تقبّلهم التعازي لليوم الثاني.

https://twitter.com/i/status/1950218428188385600

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o