بعد الضجة التي أثارتها عبارته بحق الصحافيين في قصر بعبدا، خرج الموفد الأميركي الخاص توم برّاك عن صمته في مقابلة مع الصحافي ماريو نوفل، مؤكداً أنّه لم يستخدم كلمة "حيواني" بقصد الإهانة.

وقال برّاك: "كما تعلم، كلمة (حيواني) لم أستخدمها بطريقة مهينة". وأضاف: "كنت فقط أحاول أن أقول: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين".

وكانت تصريحات برّاك قد أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الصحافية والإعلامية اللبنانية، حيث اعتُبرت مسيئة ومهينة، وسط صمت لافت من النقابات الإعلامية. وانتشرت مقاطع الفيديو من داخل قصر بعبدا بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش حول أسلوب تعاطي المسؤولين والوفود الأجنبية مع الإعلاميين المحليين.

تأتي هذه الحادثة في سياق حسّاس، إذ يقود برّاك مفاوضات دقيقة بين لبنان وإسرائيل وسوريا وحزب الله بخصوص ملف الحدود والسلاح، وهو ما ضاعف من وقع تصريحاته وأثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة، اعتُبرت مسّاً بكرامة الجسم الصحافي اللبناني.

