Jul 1, 2025 1:42 PMClock
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فياض من المجلس النيابيّ: المطلوب من الحكومة أن تبدأ مناقشة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب وإعادة انتظام البنية فيها

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