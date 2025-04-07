رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في كلمة ألقاها خلال تشييع "حزب الله" لثلة من الشهداء في بلدة طلوسة الجنوبية، ان "طلوسة كانت دائما ركيزة من ركائز المقاومة في كل محطاتها الجهادية، فقدمت الشهيد تلو الشهيد وكانت سباقة باكراً في معركة الإسناد، ومن ثم في معركة أولي البأس"، معبراً عن "اعتزاز حزب الله بأهلنا في هذه القرى وبتاريخهم وحاضرهم، وعن الاعتزاز بذوي الشهداء مبعث فخرنا وعزنا والبركة بين ظهرانينا، وبشهدائنا الذين قاتلوا حتى النفس الأخير والطلقة الأخيرة وخاضوا في هذه القرى ظروف حرب استشهادية".

وقال: "من موقع ادراكنا بخصوصية المرحلة وتعقيداتها والتهديدات والتحديات التي نواجهها، نعتبر أن الوطن مهدد في أرضه وامنه من العدو الاسرائيلي، ومهدد في قراره السيادي الذي يتعرض للاستباحة والمصادرة، وإلا كيف يفسرون هذا التدخل الخارجي في التعيينات الادارية والقضائية والمالية والعسكرية، وكيف لهم أن يبرروا هذا التدخل السافر في الملفات الإصلاحية المالية والنقدية والإدارية التي تتصل ببناء الدولة؟".

أضاف: "لا نريد إصلاحاً على مقاس الإرادات الخارجية وسياستهم التي تسعى إلى الهيمنة على البلد ومصادرة استقلاله، بل نريد إصلاحاً بمعايير وطنية صرف بعيداً عن أي ارتهانات خارجية".

ختم: "إن كل ذلك يؤكد أن بلدنا يمر في منعطف خطير مليء بالتحديات، وعلى كل القوى والشخصيات الشريفة الحريصة على سيادة البلد واستقلاله أن تضافر جهودها المشتركة لمواجهة التحديات".