Aug 17, 2025 4:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فون دير لاين تثني على استعداد ترامب لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية على نمط حلف شمال الأطلسي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o